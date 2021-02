​Conheça os sete finalistas a Carro do Ano 2021

Os finalistas a Carro do Ano foram conhecidos esta segunda-feira. O júri, composto por 20 jornalistas, entre eles, um representante da Renascença/RFM, já olhou para as muitas viaturas a concurso e escolheu sete.



Um deles será o sucessor do Toyota Corolla, que foi o justo vencedor na edição do Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal do ano passado.

Assim, e por ordem alfabética, foram selecionados os sete finalistas:

Citroën C4

Cupra Formentor

Hyundai Tucson

Seat Leon

Škoda Octavia

Toyota Yaris

Volkswagen ID.3

A edição deste ano do Carro do Ano/Troféu volante de Cristal conta com um novo patrocinador, a Seguro Directo, e marca o concurso com o maior número de viaturas (35) a concurso nas diferentes classes: Citadino, Familiar, Desportivo/Lazer, SUV Compacto, Elétrico e Híbrido.

Na edição deste ano, a organização volta a selecionar cinco dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor, que vão ser apreciados e posteriormente votados pelos jurados em simultâneo com a votação final.

O vencedor do Carro do Ano será conhecido dia 10 de março.