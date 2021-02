Naomi Osaka sobe ao segundo lugar do "ranking" WTA

A vitória no Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam do ano, permitiu a Naomi Osaka subir ao segundo lugar do "ranking" WTA.

A tenista japonesa, de 23 anos, está a 1351 pontos da líder da hierarquia mundial, a australiana Ashleigh Barty, que não passou das meias-finais em Melbourne Park. Em terceiro, encontra-se a romena Simona Halep, que ficou pelos quartos de final da competição.

Nota, ainda, para a reentrada de Serena Williams, semi-finalista na Austrália, no "top-10". A norte-americana, de 39 anos, escalou quatro lugares, para a sétima posição. A compatriota Jennifer Brady, finalista vencida, subiu 11 lugares e é, agora, a número 13 do mundo.

Francisca Jorge é a melhor portuguesa. A tenista de 20 anos subiu quatro posições, passando a ser a 458.ª classificada do "ranking".