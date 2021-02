Minnesota Timberwolves despedem treinador

Os Minnesota Timberwolves anunciaram a demissão do treinador, Ryan Saunders, devido aos maus resultados registados na NBA.

A equipa de Minneapolis tem o pior registo de derrotas da Liga, esta época, com 24 em 31 jogos. Nos últimos nove jogos, perderam oito vezes e seguem na última posição da Conferência Oeste.

“Estas decisões são difíceis de tomar, no entanto, esta mudança é a melhor opção tendo em conta os objetivos de curto e longo prazo da equipa”, afirmou o presidente dos Wolves, Gersson Rosas, em declarações reproduzidas no site oficial da equipa do Minnesota.

De acordo com o portal "The Athletic", os Timberwolves deverão contratar Chris Finch, treinador adjunto dos Toronto Raptors.