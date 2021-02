Djokovic bate recorde de Federer. João Sousa no limite do "top-100"

Novak Djokovic bateu o recorde de Roger Federer de semanas consecutivas no primeiro lugar do "ranking" ATP, esta segunda-feira, numa atualização que deixa o português João Sousa quase a cair do "top-100".

O tenista sérvio está á 311 semanas no topo da hierarquia mundial, o que lhe permite ultrapassar o anterior recorde de 310 do suíço, atualmente no quinto lugar. A vitória no Open da Austrália, a nona da carreira, permitiu-lhe conservar a liderança.

Em segundo, está o espanhol Rafael Nadal e, em terceiro, o russo Daniil Medvedev, finalista vencido em Melbourne Park. Trocou com o austríaco Dominic Thiem, que desceu para a quarta posição.

João Sousa caiu cinco lugares, para o 98.º posto do "ranking", a pior classificação desde julho de 2013, quando entrou no "top-100"-

O melhor tenista português não participou no Open da Austrália por ter testado positivo à Covid-19 na véspera de viajar para Melbourne.

Pedro Sousa, número dois nacional, desceu um degrau, para o 108.º lugar, ao passo que Frederico Silva, que se estreou, na Austrália, em quadros principais de torneios do Grand Slam, é 184.º. Logo atrás, em 185.º, está João Domingues, último português no "top-200".