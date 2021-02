Ricardo Sousa deixa Beira-Mar

O Beira-Mar anunciou, esta segunda-feira, a saída de Ricardo Sousa do comando técnico, "por mútuo acordo".

O treinador português, de 42 anos, antigo jogador da equipa de Aveiro, deixa o Beira-Mar no sexto lugar da Série D do Campeonato de Portugal, com 23 pontos, a 12 do líder, o Anadia.

No Facebook, o Beira-Mar sublinha que Ricardo Sousa "será sempre um dos maiores embaixadores da paixão aurinegra" e que "o compromisso com que sempre representou" o clube "ficará para sempre marcado na história" beiramarense.