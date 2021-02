Presidente do Belenenses volta a fechar a porta à SAD

Patrick Morais de Carvalho responde a Rui Pedro Soares. O líder da SAD tinha aberto a porta ao entendimento com o clube, após o anúncio de que o Tribunal da Propriedade Intelectual confirmara a possibilidade de utilização do nome Belenenses na I Liga.

Em declarações a Bola Branca, presidente do CF Belenenses volta a lembrar que “o clube sempre esteve disponível para negociar com a SAD”, mas deixa claro que a negociação é no sentido “de uma separação amigável”.

“Nós continuamos disponíveis, como sempre, para sentar e tratar de uma separação amigável com o menor dano possível para o CF Belenenses e para a SAD”, explica Patrick Morais de Carvalho.