Nota 3 para Vítor Ferreira. "Cartão vermelho por mostrar a Manafá"

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, dá nota três a Vítor Ferreira, árbitro do Marítimo-FC Porto, e acredita que fica um cartão vermelho por mostrar a Wilson Manafá na primeira parte.

"Manafá viu cartão amarelo injustificado. Agrediu Hermes, foi conduta violenta, não é punível com cartão amarelo. Hermes viu por agarrar Manafá e este estica as pernas para agredir adversário. Interpreto a não intervenção do VAR porque Vítor Ferreira tomou uma decisão, ou seja, o VAR fica limitado. Manafá merecia cartão vermelho, que ficou por mostrar", diz.

O golo do Marítimo de Léo Andrade foi inicialmente invalidado por fora de jogo, depos validado pelo VAR: "No golo do Marítimo há um erro do assistente, VAR mudou decisão. Léo Andrade estava 90 centímetros em jogo".

O FC Porto queixou-se uma falta sobre Marega na primeira parte e um penálti, mas Paulo Pereira concorda com a decisão da equipa de arbitragem.

"Na queda do Marega na área, gosto de chamar futebol. Há contacto com Zainadine, mas parece-me situação natural. Esteve bem em nada assinalar", afirma.

Penálti da vitória portista bem marcado

O lance do jogo surgiu já nos descontos, com um penálti assinalado sobre Francisco Conceição, uma falta de Rúben Macedo. Paulo Pereira concorda com a decisão e explica a diferença para o lance sobre Marega na primeira parte.

"Rúben Macedo tem uma abordagem errada. Francisco estava parado, o que é muito diferente do lance em que o Marega pedia penálti. O Macedo faz penálti mais do que evidente", termina.