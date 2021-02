Milton: "Poderíamos ter vencido o FC Porto"

Milton Mendes, treinador do Marítimo, acredita que a sua equipa poderia ter vencido o FC Porto, um jogo que acabou por perder por 2-1 em casa, nos descontos.

"Sabíamos do poderio do Porto e tínhamos a nossa estratégia. Na segunda parte tivemos as melhores oportunidades, uma bola ao poste, uma num ressalto e outra isolado com o guarda-redes. Sofremos num lance fortuito. Os jogadores trabalharam muito e lutaram até à última gota de suor, nada a apontar. Poderíamos ter vencido e mostramos isso. Dizem que estamos despromovidos, mas pelo contrário, mostramos que estamos fortes", disse, à Sport TV.

Numa semana em que o próprio treinador colocou em aberto o seu futuro no clube devido aos maus resultados que colocam o Marítimo no último lugar, Milton não foi muito claro em relação à continuidade.

"Temos uma relação muito boa com o balneário e com a direção. Estamos num momento complicado, no último lugar, mas equipa joga e trabalha. Temos tido dissabores em momentos cruciais, mas não há mal que sempre dure e bem que nunca acabe", termina.