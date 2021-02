Feirense vence Académica e aquece a luta pela subida

O Feirense recebeu e venceu a Académica, por 1-0, na 21ª jornada da II Liga.

O único golo da partida surgiu na segunda parte, aos 61 minutos de penálti, convertido por Fabrício. Algums momentos antes, aos 57 minutos, Bruno Teles falhou uma grande penalidade para a Briosa.

A Académica volta a perder depois de sete jogos seguidos sem perder, com cinco vitórias, e cai do primeiro para o terceiro lugar com os mesmos 42 pontos. O Feirense somou a quarta vitória seguida e passou a Académica, com 43 pontos.

O grande vencedor da jornada é o Estoril, que venceu o Leixões e assume novamente a liderança.

Outros resultados

Benfica B 2-0 Mafra

Varzim 1-2 Sporting da Covilhã