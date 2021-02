FC Porto e Marítimo aflitos por pontos

FC Porto e Marítimo fecham, esta segunda-feira, a jornada 20 da I Liga com o objetivo de abrirem um novo horizonte para as suas temporadas. Os dragões precisam de vencer para manter 10 pontos de distância para o Sporting, antes do clássico da jornada 21, e para segurarem o segundo lugar, ocupado, neste momento, pelo Braga, que vencer o Tondela já nesta ronda.

O Marítimo precisa de vencer para sair do último lugar da tabela. Os madeirenses, tal como o Porto, têm confronto com rival direto no próximo fim de semana, no Algarve frente ao Portimonense.

Rodrigo Pinho, lesionado, é baixa na equipa de Milton Mendes, treinador que sucedeu a Lito Vidigal e que tem o cargo em risco. Mbaye e Marcano são as ausências no FC Porto, devido a limitações físicas. Otávio, confirmou Sérgio Conceição, não está a 100%, mas está convocado.

Na primeira volta do campeonato, o Marítimo surpreendeu o FC Porto no Dragão, com uma vitória por 3-1.

O árbitro do jogo desta segunda-feira é Vítor Ferreira. Nuno Almeida é o videoárbitro nomeado. A partida está marcada para as 19h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.