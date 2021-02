Sevilha vence e ultrapassa Barcelona no terceiro lugar

O Sevilha sobe à terceira posição da liga espanhola de futebol, ao vencer em casa do Osasuna, por 2-0, em jogo da 24.ª jornada.

Em Pamplona, o brasileiro Diego Carlos (19 minutos) e o holandês Luuk de Jong (49) marcaram os golos da equipa treinada por Julen Lopetegui, que somou a sexta vitória consecutiva no camepeonato.

O Sevilha aproveitou o empate do FC Barcelona no domingo com o Cádiz (1-1) e subiu ao terceiro lugar, com 48 pontos, mais um do que os "blaugrana", menos sete do que o líder Atlético de Madrid e menos quatro do que o Real Madrid, que tem mais um jogo.

O Osasuna, que vinha de dois triunfos consecutivos, segue na 13.ª posição, com 25 pontos, cinco acima da zona de despromoção.