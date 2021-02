Miguel Vítor renova com Hapoel Beer Sheva até 2022

Miguel Vítor renovou contrato com o Hapoel Beer Sheva até 30 de junho de 2022.

O central português, de 31 anos, estava em fim de contrato e esta nova extensão irá permitir-lhe cumprir seis temporadas no clube israelita. Capitão de equipa, Miguel Vítor tem 111 jogos disputados e 11 golos.

Conquistou dois campeonatos israelitas, uma Taça de Israel e uma Supertaça. Esta temporada o clube está no 4.º lugar, a 16 pontos do líder Maccabi Haifa, mas em zona de apuramento para o "play-off" do campeão.

Formado no Benfica, Miguel Vítor venceu uma Liga e duas Taças da Liga ao serviço do clube encarnado. O defesa representado pelo Proeleven, de Carlos Gonçalves, também passou por Desportivo das Aves (2007/08), Leicester City (2010/11), de Inglaterra, e PAOK (2013 a 2016), da Grécia.