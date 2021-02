Juventus volta às vitórias depois da derrota no Dragão

A Juventus recebeu e venceu o Crotone, por 3-0, e regressa às vitórias depois da derrota contra o FC Porto, na última quarta-feira, na Liga dos Campeões.

O internacional português Cristiano Ronaldo abriu o marcador aos 38 minutos de jogo e bisou ainda antes do intervalo, aos 45+1.

Na segunda parte, o norte-americano McKennie fechou o resultado, aos 66 minutos de jogo.

A Juventus volta às vitórias depois das derrotas contra o FC Porto e Nápoles e continua na perseguição à liderança, no terceiro lugar, com 45 pontos, a oito do líder Inter de Milão, mas com menos um jogo disputado.