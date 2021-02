José Fonte integra equipa da semana da Liga francesa

José Fonte foi eleito para a equipa da semana do campeonato francês.

O central internacional português, de 37 anos, marcou um golo na vitória do Lille OSC no terreno do Lorient, por 1-4. Xeka também foi titular, ao passo que Renato Sanches foi suplente utilizado.

À 26.ª jornada, o Lille é o líder da Ligue 1, com 58 pontos, mais três que o Lyon, de Anthony Lopes, segundo classificado, e mais quatro que o Paris Saint-Germain, de Danilo Pereira, que está no terceiro lugar.

Equipa da semana: Jonas Omlin (Montpellier), Jonathan Clauss (Lens), José Fonte (Lille), Guillermo Maripán (Mónaco), Birger Meling (Nimes), Rubén Aguilar (Mónaco), Benjamim André (Lille), Seko Fofana (Lens), Stephy Mavididi (Montpellier), Farid Boulaya (Metz) e Memphis Depay (Lyon).