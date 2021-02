Flamengo a uma vitória de ser bicampeão do Brasil

O Flamengo pode festejar o título de campeão brasileiro mesmo em cima da meta. Na penúltima jornada do campeonato, a equipa carioca venceu o Internacional (2-1), que era o líder, e alcançou o primeiro lugar.

O Flamengo entra para a última jornada com 71 pontos, mais dois do que o Internacional. A antiga equipa de Jorge Jesus, campeão em 2020, visita o São Paulo, 4.º classificado, e o Internacional recebe o Corinthians, 10.º da tabela. Os jogos são a 26 de fevereiro e vão decidir quem ergue o título.

Uma vitória do Flamengo garante a revalidação do troféu. O Internacional de Porto Alegre será campeão se vencer e o Flamengo não ganhar ao São Paulo.

No jogo de domingo, no Maracanã, o Internacional colocou-se na frente do marcador, por Edenilson, de penálti, aos 12 minutos. Se vencesse, a equipa gaúcha garantia o título. Mas Arrascaeta, aos 29', e Gabriel Barbosa, aos 63', marcaram os golos da reviravolta, no jogo e njo campeonato.

O minuto 49 também foi decisivo para o resultado, devido à expulsão de Rodinei, do Internacional.