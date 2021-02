Benteke marca aos 95 e Crystal Palace vence em Brighton

O Crystal Palace venceu, esta segunda-feira, em casa do Brighton & Hove Albion, por 2-1, com o golo da vitória a surgir aos 95 minutos de jogo.

Os visitantes entraram a vencer com um golo do francês Jean-Philippe Mateta, aos 28 minutos de jogo, assistido por Ayew.

No segundo tempo, Veltman igualou para o Brighton, aos 55 minutos, e o golo da vitória surgiu já nos descontos, com Christian Benteke a marcar, aos 95 minutos, assistido por Townsend.

Com este resultado, o Crystal Palace volta às vitórias e sobe ao 13º posto, com 32 pontos. Já o Brighton é 16º, com os mesmos 26 pontos somados.