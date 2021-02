“Não temos tempo”. Empresários defendem “desconfinamento inteligente”

Veja também:

“Obviamente, que não temos tempo para continuar com este confinamento”, começa por dizer, no programa As Três da Manhã, o presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal.

António Saraiva defende um “desconfinamento inteligente”, ou seja, um “desconfinamento seletivo e assimétrico, porque não estamos com o mesmo problema em todas as regiões e em todas as tipologias”.

Na opinião deste empresário, “o regresso às escolas já era uma ajuda” e deveria ser feito até determinado ano, a definir pelo Governo.

Outra área que poderia começar a abrir portas é o comércio e a restauração, “respeitando as regras de ‘x’ clientes no mesmo espaço” e usando a testagem massiva: “restaurantes que testassem colaboradores e empresários” e com “clientes que apresentassem teste negativo”, por exemplo.