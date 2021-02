Acordos e desacordos na TAP. Em que ponto estão as negociações?

Os sindicatos dos pilotos e dos tripulantes ainda não decidiram se aceitam o plano de emergência para a TAP, mas o Governo não espera.

O que é que se passa?

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil e o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, os únicos que ainda não se pronunciaram, deviam ter-se reunido no sábado para votarem os termos do acordo proposto para a TAP, mas decidiram adiar a decisão – no caso dos pilotos, para sexta-feira, os tripulantes para data ainda a anunciar.

O Governo considera que não há condições para esperar e decidiu dar início ao processo de registo do Regime Sucedâneo, já nesta segunda-feira.

O que é o Regime Sucedâneo?

É uma "medida preventiva”, como diz o Governo, “caso venha a ser necessário".

Na prática, é um recurso que permite ao Governo avançar com o plano de emergência da companhia, mesmo que os pilotos e os tripulantes chumbem o acordo que tem vindo a ser negociado.

Assim, o Governo, que já deu as negociações por encerradas, pode avançar de forma unilateral para a suspensão total ou parcial de acordos de empresa.

Mas há pilotos que não aceitam...

Há um grupo de associados do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil que propôs no domingo uma "terceira via". Defendem que a proposta de cortes e despedimentos do Governo é "inaceitável" e que não há verdadeira vontade de negociar.

Avançam com uma proposta com 18 pontos, defendendo que o acordo inclua medidas que permitam a manutenção dos postos de trabalho dos pilotos com corte geral de 25%, aplicado acima dos 1.330 euros, ou a implementação do "trabalho a tempo parcial".