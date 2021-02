Gaspar Ramos. Jorge Jesus ainda não saiu do Benfica porque "é o treinador do presidente"

Gaspar Ramos considera que, em condições "normais", Jorge Jesus já teria sido demitido do comando técnico do Benfica. Tal ainda não aconteceu porque o treinador é aposta pessoal de Luís Filipe Vieira e a sua saída enfraqueceria a posição do presidente encarnado.

Assim o diz, em declarações a Bola Branca, o antigo vice-presidente do clube da Luz, para quem "numa situação normal, Jorge Jesus já não estaria, neste momento, a treinar o Benfica". O que o impede é estar "muito ligado ao presidente, que fez uma aposta" no treinador.

"É o treinador do presidente, portanto, hoje, a saída do Jorge Jesus enfraquece ainda mais a posição do presidente. Não é fácil a Luís Filipe Vieira tomar essa decisão. É por isso que, do meu ponto de vista, ele ainda não saiu, tal como já tinham saído o [Bruno] Lage e o Rui Vitória", assinala Gaspar Ramos, numa alusão a épocas anteriores.

Gaspar Ramos acredita que a Liga Europa e a Taça de Portugal ainda podem aligeirar os insucessos do Benfica no campeonato.

"Se conseguíssemos eliminar o Arsenal, poderia de algum modo trazer algum equilíbrio à situação, desde que se começasse a preparar o futuro. A própria Taça de Portugal, se conseguíssemos ganhá-la. Podiam amenizar um pouco o clima, de modo a que se começasse a projetar o futuro e se manifestasse isso publicamente de forma credível, que as pessoas olhassem para essas decisões com alguma confiança. Oque me parece que vai ser muito difícil, infelizmente", lamenta.