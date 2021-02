Álvaro Magalhães. Arbitragens não servem de desculpa para a época do Benfica

Álvaro Magalhães, antigo jogador e treinador-adjunto do Benfica, acredita que as arbitragens não podem servir de desculpa para a temporada da equipa orientada por Jorge Jesus. Em declarações a Bola Branca, o técnico reconhece que o Benfica tem motivos de queixa na arbitragem, mas os outros clubes também.

"Não vamos por aí, até porque são todos penalizados. Benfica, FC Porto, Sporting, Braga e as outras equipas também. Há sempre responsáveis e as arbitragens, com todo o respeito que tenho, há atuações que deixam algumas dúvidas. Todas são penalizadas, umas mais do que outras e o Benfica tem sido prejudicado em alguns jogos", afirma.

Álvaro Magalhães admite que o treinador do Benfica, Jorge Jesus, não terá regressado aos encarnados no momento certo e fala em oportunidades falhadas no mercado de transferências.

"Ele tenta ao máximo e todos sabemos a forma de trabalhar do Jorge. É um bom profissional e treinador, mas não veio para o Benfica no melhor momento. O investimento foi feito de tal forma que criou expetativas, mas pensou-se que seriam favas contadas e não é assim. Olho para o Sporting, contratam jogadores de grande qualidade em Portugal. Só um ceguinho não via a qualidade no nosso campeonato, o Pedro Gonçalves e o Nuno Santos, que foi do Benfica. Como é possível deixar fugir um jogador como estes?", questiona.