Conhecidos os primeiros cinco finalistas do Festival da Canção

The Black Mamba no festival da Canção 2021

As primeiras cinco canções finalistas do Festival da Canção foram selecionadas na primeira de duas semifinais, para escolher o representante de Portugal no 65.º Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio nos Países Baixos.

As canções mais votadas na eliminatória, realizada no sábado e transmitida em direto na RTP1 a partir dos estúdios de Lisboa, foram: "Na mais profunda saudade" (tema composto por Hélder Moutinho e interpretado por Valéria), "Saudade" (Karetus/Karetus e Romeu Bairos) "Love is on my side" (Tatanka/The Black Mamba) "Dia Lindo" (Fábia Maia) e "Contramão" (Filipe Melo/Sara Afonso).