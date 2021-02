Cursos de 'Mensagem Cristã' no Instituto Diocesano

Até 22 de fevereiro, o Instituto Diocesano da Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa tem abertas inscrições para o primeiro curso de 'Mensagem Cristã', que arranca em março.

Paulo Paiva, professor e coordenador destes cursos, salienta que esta formação "estrutura-se no Catecismo da Igreja Católica, que tem também os documentos mais recentes do Magistério".

"É uma forma de perceber as razões da nossa fé, ajuda-nos a estarmos mais seguros daquilo em que acreditamos e, também, ajuda-nos a termos a capacidade de transmitir aos outros aquilo em que acreditamos. Além de ser uma forma de nos ajudar a posicionar-nos de uma maneira crítica perante aqueles que pensam de uma forma diferente de mim, algo que é muito comum nos nossos dias," explica.

"Revelação e Fé", "Bíblia e Jesus Cristo", "Igreja e Sacramentos" e "Moral Cristã" são os temas destes cursos que têm precedência obrigatória, isto é, só se pode passar para o seguinte, depois de ter tido aproveitamento no curso anterior.

Esta formação funciona em regime de e-learning. Os alunos recebem um manual de estudo, assim como todos os textos de apoio e os documentos necessários.

Há ainda uma plataforma moodle onde os participantes fazem a "sua aprendizagem acompanhada".

Cada curso disponibiliza "um tutor que vai garantir a orientação desse estudo. O tutor vai avaliar e classificar as atividades que o aluno realiza, esclarece dúvidas, modera o fórum, está em contacto com os alunos para os motivar, para o ajudar e para os orientar, para que eles possam ter uma aprendizagem eficaz e significativa", explica Paulo Paiva.

O primeiro curso arranca a 8 de março e termina a 4 de julho. Custa 45 euros.

Esta semana terminou um outro curso online sobre a Encíclica do Papa Francisco 'Laudato Si'. Tiveram até agora 700 inscrições.

O balanço foi "muito positivo" e por isso o curso vai continuar, mas agora sem acompanhamento. Quem quiser inscrever-se pode fazê-lo, é totalmente gratuito.

O Instituto Diocesano da Formação Cristã vai manter o curso aberto neste formato até ao final do mês de julho e depois "vamos reformulá-lo e abri-lo com algumas alterações, com alguns melhoramentos".

Pode inscrever-se aqui