Ainda “é cedo" para saber "se há celebrações na Páscoa”

O conselho permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) analisa, na segunda-feira, as orientações em vigor para as celebrações religiosas.

Na reunião que vai decorrer por videoconferência, os bispos portugueses deverão também abordar a preparação da Páscoa deste ano.

De acordo com o padre Manuel Barbosa, secretário e porta-voz da CEP, "ainda é cedo para se avançar com decisões" sobre a celebração pascal, embora refira que "as indicações podem ir no sentido de acontecer como no ano passado", em que não foi possível o culto com fiéis.

O sacerdote refere que este “é um tempo para olhar os acontecimentos recentes, concretamente as orientações que estão em vigor para as celebrações; a suspensão pública das eucaristias”.

O padre Manuel Barbosa lembra que “é cedo para olhar o futuro e ver se há celebrações na Páscoa ou não”, embora reforce que “as indicações podem ir no sentido de acontecer como no ano passado”.

Ainda assim, o porta-voz da CEP sublinha que a reunião vai analisar toda a situação, sem esquecer “a perspetivas do próprio Governo”, mas reforça que apesar de todos “ansiarmos por orientações mais concretas” e de “haver alguma pressa, ainda é cedo para ter essa decisão”.

“Esperamos que o mais rápido possível possam voltar [as missas presenciais] e isso significaria que a pandemia está - não digo terminada - mas vai-se atenuando”, refere o sacerdote, sendo que “os indicadores que temos” sobre a pandemia “não permitem conclusões”.

A reunião do conselho permanente da CEP, que irá decorrer por Zoom, vai também preparar a assembleia plenária que vai decorrer de 12 a 15 de abril.