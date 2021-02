Conceição desvaloriza registo histórico do Marítimo. "Todos os jogos são difíceis"

Na véspera do jogo com o Marítimo, o treinador do FC Porto desvalorizou o registo histórico do clube da Madeira e reconhece ter sido importante para a confiança do grupo ter vencido a Juventus no Dragão, para a Liga dos Campeões.

“O jogo com a Juventus foi importante, mas é uma vitória isolada que temos de justificar em Turim. Tem sido importante para o grupo de trabalho, mas nós não festejamos vitórias, festejamos títulos. É para isso que vamos trabalhar.”

Na conferência deste domingo, Sérgio Conceição disse que a preparação do jogo não tem nada a ver com estatísticas.

“Acham que o Evanilson, o Taremi, o Francisco ou o Felipe Anderson vão pesquisar os resultados na Madeira nos últimos anos? Essas estatísticas são isso mesmo, estatísticas. Cada jogo tem a sua vida e a sua história. Não ligo a nada disso e acho que os jogadores depois do treino agarram-se ao Fortnite e à PlayStation e não vão ver as estatísticas.”



Contudo, o técnico dos dragões lembrou o terreno difícil que têm pela frente. “Todos os jogos são difíceis, especialmente contra equipas que necessitam de pontos e que estão em fases complicadas. Historicamente sabemos o quão difícil é ir à Madeira e jogar contra o Marítimo. Temos de ultrapassar essas dificuldades e vencer um jogo que é decisivo.”