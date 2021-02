Passagem da Depressão Karim gerou mais 850 ocorrências

"Entre as 8h00 e as 23h59 registámos 828 ocorrências no sábado", disse à Lusa Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Mais 40 foram registadas este domingo.

A Proteção Civil registou 868 ocorrências relacionadas com a passagem da depressão Karim, desde inundações a quedas de árvores e estruturas, sendo que metade das situações ocorreu no distrito de Lisboa.

Ainda segundo Paulo Santos, "o grosso das ocorrências ocorreu no dia de ontem, em especial ao final da tarde", sendo que hoje a situação está mais calma.

A ANEPC lançou um alerta para o agravamento da situação meteorológica para este fim de semana, tendo em conta as previsões que apontavam para chuva temporariamente forte, possibilidade de granizo e neve acima de 1.000 metros de altitude e ventos fortes.

Segundo o oficial de operações, este domingo deverá ser "muito mais calmo", prevendo-se ser um dia para "proceder à limpeza das vias e infraestruturas" afetadas pelo mau tempo sentido no sábado.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera lançou avisos amarelos para a maioria do país, com a exceção de seis distritos que apresentam menos preocupações: Bragança, Vila Real e Viseu assim como Santarém, Portalegre e Evora têm aviso verde.

Os alertas amarelos prendem-se, nos distritos do litoral, com a agitação marítima prevista para as próximas horas e, nos distritos do interior, para a queda de neve.

Nas ilhas, a situação meteorológica também não é preocupante: os Açores têm apenas avisos verdes com apenas a costa norte da Madeira e Porto Santo com aviso amarelo.