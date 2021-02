Derrocada corta estrada entre Soure e Pombal

A estrada entre Casal da Venda (Sobral) e Casalinhos vai estar cortada por “algumas semanas ou talvez meses”, até que seja feito um estudo do terreno para, depois, se avançar com o projeto de reconstrução daquela via.

As fortes chuvas de sábado provocaram uma derrocada que obrigou ao corte de uma estrada, entre os concelhos de entre Soure e Pombal, no centro do país.

No concelho de Soure, houve também outras inundações este fim de semana, uma das quais nas garagens de um edifício de habitação com cerca de quatro dezenas de frações.

“Ao nível do espaço urbano houve bastantes problemas com o saneamento das águas residuais e também com o encaminhamento das águas pluviais, o que provocou alguns problemas de obstrução de coletores e em situações prediais, tendo ocorrido esta manhã a inundação de um prédio com 42 frações, que teve problemas nas suas garagens”, explica Mário Jorge Nunes.

Em todo o país, a Proteção Civil registou 868 ocorrências relacionadas com a passagem da depressão Karim, desde inundações a quedas de árvores e estruturas, sendo que metade das situações ocorreu no distrito de Lisboa.

"Entre as 8h00 e as 23h59 registámos 828 ocorrências no sábado", disse à Lusa Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Mais 40 foram registadas este domingo.