Denúncia acaba com festa ilegal em Rio Maior onde estavam 17 pessoas

A GNR encerrou uma festa ilegal com 17 pessoas, que decorria num antigo estabelecimento em Rio Maior, Santarém, "na sequência de uma denúncia".

"Os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, tendo verificado que, para além de se tratar de um evento não autorizado, os participantes não respeitavam o dever geral de recolhimento domiciliário", refere o texto enviado às redações.

A GNR adianta que na sexta-feira foram identificadas 17 pessoas, posteriormente "encaminhadas para os respetivos domicílios".

"Face ao incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário e à inobservância das regras de realização de eventos, foram elaborados os respetivos autos de contraordenação", acrescenta a nota.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Santarém, segundo aquela força policial.

No âmbito do estado de emergência para combater a pandemia foram decretadas várias restrições. Além desta restrição de circulação entre concelhos, continua em vigor o confinamento obrigatório, em que a principal regra é ficar em casa, a proibição de vendas ou entregas ao postigo em qualquer estabelecimento do ramo não-alimentar, a proibição de venda ou entrega ao postigo de qualquer bebida mesmo nos estabelecimentos autorizados ao 'take-away' e a proibição de permanência em espaços públicos de lazer (que podem, contudo, ser frequentados).

O confinamento obrigatório no domicílio prevê deslocações autorizadas para comprar bens e serviços essenciais, desempenho de atividades profissionais e prática de atividade física e desportiva ao ar livre, na zona de residência e de curta duração.

Todos os estabelecimentos de bens e serviços abertos ao público têm de encerrar até às 20h00 nos dias úteis e até às 13h00 aos fins de semana e feriados, exceto o retalho alimentar, que pode funcionar aos fins de semana até às 17h00.

O atual estado de emergência vai estender-se até às 23h59 de 1 de março.