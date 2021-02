Balanço DGS. Mais 65 mortos e 1.186 pessoas positivas à Covid-19

2,46 milhões de mortos no mundo

A pandemia fez 2.461.254 mortos em todo o mundo, desde que o primeiro caso foi notificado na China, dos quais 9.185 nas últimas 24 horas, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Foram oficialmente registados 111.052.530 casos de infeção pelo novo coronavírus e que 68.096.900 infetados foram considerados curados.

A AFP sublinha que os números que divulga são baseados nos relatórios diários disponibilizados pelas autoridades de saúde de cada país e excluem, por isso, revisões feitas à posteriori, como acontece na Rússia, Espanha e Reino Unido.

Os Estados Unidos são o país mais afetado, tanto em número de mortes como de casos, com 497.648 vítimas mortais e 28.077.638 infeções, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. Segue-se o Brasil, com 245.977 mortos e 10.139.148 casos, o México (179.797 mortos e 2.038.276 casos), a Índia (156.302 mortos e 10.991.651 casos) e o Reino Unido, com 120.365 mortos e 4.105.675 casos.

A Europa totalizava às 11h00 de hoje 828.061 mortes e 36.446.781 casos.