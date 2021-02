Família revela carta sobre alegada conspiração policial para matar Malcolm X

A família de Malcolm X revelou novas provas que, alegadamente, provam a existência de uma conspiração entre a polícia de Nova Iorque e o FBI para assassinar o ativista norte-americano dos direitos civis.



As filhas do defensor dos direitos dos afroamericanos, que foi morto em 1965, pedem a reabertura da investigação à luz das novas informações.

Em causa está uma carta escrita por um ex-polícia no seu leito de morte. Raymond Wood afirma que a polícia de Nova Iorque e o FBI estiveram envolvidas numa conspiração que acabou no assassinato de Malcolm X, de acordo com a família.

Raymond Wood contou que a sua missão foi garantir que guarda-costas de Malcolm X eram detidos e que não haveria segurança à porta do edifício onde ativista ia discursar.

Malcolm X acabou por ser assassinado a tiro no Audubon Ballroom, no bairro de Harlem, em Nova Iorque, no dia 21 de fevereiro de 1965.

O antigo polícia diz na carta que não denunciou o caso em vida por receio de sofrer retaliações por parte das autoridades.

"Qualquer evidência que forneça uma maior compreensão da verdade por trás dessa terrível tragédia deve ser investigada minuciosamente", disse Ilyasah Shabazz, uma das filhas de Malcolm X.

Três homens, membros do movimento político e religioso Nação do Islão, foram condenados a prisão perpétua pelo assassinato de Malcolm X. Um já morreu e os outros dois saíram da prisão em liberdade condicional.