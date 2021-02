Agente de futebol explica nome em lista de passageiros de avião com cocaína

O agente de futebol Bruno Macedo explica a inclusão do seu nome na lista de passageiros do avião apreendido com 500 quilos de droga, no Brasil. Garante ainda que não é arguido em qualquer processo nem foi alvo de buscas no âmbito da sua atividade profissional.

Bruno Macedo esclarece, num comunicado enviado este sábado às redações, que o seu nome aparece no manifesto de voo do jato privado, porque essa foi uma hipótese para levar o jogador Lucas Veríssimo, o mais recente reforço do Benfica, para Portugal.

“Devido às restrições aéreas criadas pela pandemia Covid-19, o que impossibilitou a viagem do agente do atleta Lucas Veríssimo para o acompanhar até Lisboa, foi-me solicitado que o fizesse. Tal não estava inicialmente previsto, mas obviamente acedi a fazê-lo”, explica o agente.