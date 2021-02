Novak Djokovic venceu o Open da Austrália 2021. O sérvio bateu Daniil Medvedev em três sets por 7-5, 6-2 e 6-2.

Djokovic somou o 18. º título em Grand Slam, o nono na Austrália. O Sérvio fica a dois do recorde de Roger Federer e Rafael Nadal: ambos têm 20.



Com esta vitória, o tenista de 33 anos tem nove Opens da Austrália, uma vitória em Roland Garros, cinco em Wimbledon e três no US Open.