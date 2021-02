Sp. Braga ganha e sobe à condição ao segundo lugar

O Sp. Braga ascendeu, provisoriamente, ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Tondela por 4-2, em encontro da 20.ª jornada.

Lucas Piazón, aos 18 e 50 minutos, Ricardo Horta, aos 40, e João Novais, aos 42, marcaram os golos dos arsenalistas, que somaram o segundo triunfo consecutivo.

Souley, aos 84, e Jaquité, aos 90+4, faturaram para os forasteiros.

Na classificação, os comandados de Carlos Carvalhal passaram a contar 43 pontos, contra 41 do FC Porto, que joga na segunda-feira no reduto do Marítimo, enquanto o Tondela manteve-se com 21, no 12.º posto.

Veja o resumo da partida.