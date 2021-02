Jorge Costa. “Empate é justo. Não nos limitámos a defender”

O treinador do Sp. Farense está satisfeito com o resultado e a exibição da sua equipa contra o Benfica.

“Um bom ponto para nós, principalmente depois de uma jornada que não foi favorável às nossas aspirações atuais. Empatar com o Benfica, seja em casa ou fora, é sempre um resultado positivo. Mais do que isso, foi a forma como o fizemos. Com todo o respeito pelo Benfica, tentámos discutir o jogo. Não nos limitámos a defender”, disse Jorge Costa.

O técnico dos algarvios reconhece que “o Benfica teve mais bola, mais circulação, mas nós tivemos algumas boas oportunidades para fazer golo. O resultado é justo num jogo onde não nos limitámos a defender".

Em declarações à Sporttv, Jorge Costa dá nota que, desta vez, os leões de Faro não sofreram golos (a primeira vez esta época).

"Quem não sofre, não perde. Quem não sofre, está mais perto de vencer. Estou feliz porque os números eram preocupantes. Estávamos a sofrer em todos os jogos. Hoje, com uma ponta de sorte, mas também muito mérito, contra uma grande equipa, não sofremos”, refere.

O técnico lembra que é o “terceiro jogo seguido a pontuar” mas que há “um longo caminho pela frente”.

"Acredito que o Farense vai conseguir a manutenção. Estamos num ciclo terrível de jogos, mas sabemos o que somos capazes de fazer. Era impensável para mim ver o Farense no último lugar da tabela. Desde o primeiro dia que digo que no final nós vamos estar numa posição bem mais tranquila e diferente da que temos”.

Sp. Farense e Benfica empataram 0-0 no estádio São Luis.