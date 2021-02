A Roma empatou 0-0 contra o Benevento, em partida da jornada 23 da liga italiana.

A equipa de Paulo Fonseca continua em terceiro lugar no campeonato transalpino, com 44 pontos, a nove do Inter.

Os romanos vão agora receber o Sp. Braga para a segunda mão dos 16 avo de final da Liga Europa. Na primeira mão, os italianos venceram 2-0.