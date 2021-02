Mónaco derrota PSG e Lille agradece

O Mónaco venceu, fora, o PSG, por 2-0, em partida da jornada 26 da liga francesa.

Os golos foram apontados por Sofiane Dioup e Guillermo Maripan.

Entre os portugueses, Danilo entrou no PSG aos 73 minutos e Gelson Martins está lesionado entre os monegascos.

Com esta derrota, o PSG caiu para o terceiro lugar, com 54 pontos, atrás de Lille (58 pontos) e Lyon (55). Já o Mónaco é quarto classificado, com 52 pontos.

Precisamente o líder Lille ganhou, fora, o Lorient por 4-1. O internacional português José Fonte marcou um dos golos.