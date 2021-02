Manchester United vence com golo e assistência de Bruno Fernandes

O internacional português Bruno Fernandes esteve em destaque na vitória deste domingo do Manchester United na receção ao Newcastle, por 3-1.



Os “red devils” inauguraram o marcador por Marcus Rashford, aos 30 minutos, da partida a contar para a jornada 25 da Liga inglesa.

O Newcastle respondeu e chegou ao empate seis minutos depois, por intermédio de Allan Saint-Maximin.

Foi então que Bruno Fernandes entrou em ação com uma assistência para golo de Daniel James (57') e ao marcar o terceiro do Manchester United, aos 75’, na conversão de uma grande penalidade.

Com este resultado, o United mantém-se no segundo lugar, com 49 pontos, e continua a dez pontos do líder Manchester City, que bateu o Arsenal, por 1-0.

Veja os golos do Manchester United - Newcastle