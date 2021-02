Manchester City soma e segue

O Manchester City vence o Arsenal, por 1-0, e soma a 18.ª vitória consecutiva em todas as competições.

O golo da equipa de Guardiola, com João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares, surgiu logo aos 76 segundos, por Raheem Sterling.

Com este triunfo, o Manchester City sobe aos 59 pontos na Premier League, com mais 10 pontos que o Leicester.

Já o Arsenal, adversário do Benfica na Liga Europa, mantém o 10.º lugar no campeonato, com 34 pontos.

Na próxima quinta-feira há reencontro com os encarnados na segunda mão dos 16 avos da prova europeia, agora na Grécia, depois do 1-1 do primeiro jogo, em Roma, casa emprestada do Benfica.