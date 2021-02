Inter ganha dérbi e reforça liderança

O Inter venceu o Milan, por 3-0, e reforçou a liderança na liga italiana.

Os golos dos “nerazurri” foram apontados pela dupla de ataque: dois de Lautaro Martinez e um de Lukaku.

Já do lado “rossoneri”, Rafael Leão foi suplente utilizado e Dalot não saiu do banco.

Com este triunfo, o Inter de Milão reforça a liderança da Série A, com 53 pontos. Por sua vez, o Milan, que somou a segunda derrota consecutiva, é segundo com 49.

A Roma, terceira, joga ainda este sábado e a Juventus defronta este domingo o Crotone.