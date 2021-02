Brasileirão: Flamengo bate Internacional e está a uma vitória do título

O Flamengo venceu este domingo o Internacional, por 2-1, e ascendeu à liderança do campeonato do Brasil a uma jornada do fim.



O uruguaio De Arrascaeta esteve em destaque na partida entre o primeiro e segundo classificados do Brasileirão, com um golo e uma assistência.

O Internacional de Porto Alegre entrou em campo na liderança do campeonato e, se ganhasse, era campeão este domingo.

O “colorado” até marcou primeiro, por intermédio de Edenilson, na conversão de uma grande penalidade, aos 12 minutos.

O Flamengo não baixou os braços e deu a volta ao marcador da decisiva partida realizada no Estádio do Maracanã. E conquistou, para já, o primeiro lugar.

A antiga equipa de Jorge Jesus, agora orientada por Rogério Ceni, fez a remontada com dois golos do já mencionado De Arrascaeta (29’) e de Gabriel Barbosa (63’).

O Internacional, orientado por Abel Braga, ficou reduzido dez jogadores, ao minuto 49, por expulsão de Rodinei, ex-Flamengo.

A equipa do Rio de Janeiro está a uma vitória de revalidar o título. Com uma jornada para o fim do Brasileirão tem 71 pontos, contra 69 do Internacional.

Na última ronda, marcada para quinta-feira, o Flamengo defronta o São Paulo e o Internacional recebe o Corinthians.