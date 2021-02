Bagão Félix. "Eutanásia vem invadir o campo da vida de uma cultura de morte”

Fará sentido, num país que é cada vez mais envelhecido, que as deduções fiscais para efeitos de IRS relativamente às famílias que optam, que podem optar por ter os seus velhos juntos de si, apoiando-os diretamente, seja muito mais estimulada, do ponto de vista fiscal, do que propriamente os encargos num lar.

Eu bem sei que os lares, as instituições de cuidados continuados fazem um papel relevantíssimo na sociedade portuguesa e, sobretudo, para os mais velhos. Mas não é a mesma coisa do que estar no seu habitat natural, no seu lar, junto da sua família. O que é desejável é que, pelo menos, as políticas públicas não fomentem a “betonização”, a institucionalização dos mais velhos, em detrimento da opção de natural de continuar – na medida das possibilidades – dentro das famílias. Ou seja, o lar, a instituição de acolhimento é o último recurso, mas não deve ser o primeiro recurso facilitado por políticas públicas.

As medidas começam em nós, como disse. Do ponto de vista das políticas públicas, eu já me daria por satisfeito se as medidas não estimulassem situações erradas ou enviesadas.

Quando morre uma pessoa mais nova, por Covid, há como que um alerta maior. Quando morrem as pessoas mais velhas, já é mais uma questão estatística, de números. Aliás, não se diz que morreram X velhos, ou X pessoas, diz-se que faleceram X utentes. A sociedade, por vezes, mesmo que não o expresse, tende a considerar que, sendo a larga maioria dos mortos da pandemia concentrada nos velhos, do mal o menos, pensarão…

Não direi que seja uma das lições, é sobretudo o intensificar da lição que os documentos pontifícios e da Igreja têm revelado desde há alguns anos: a preocupação por reconduzir as pessoas mais velhas a um ambiente tendencialmente familiar, de vizinhança. No sentido de garantir, na parte final das suas vidas, uma humanização completa, ou tão completa quanto possível.

O antigo ministro entende, por outro lado que "se formos dissecar muitas das medidas (do confinamento) também aí os velhos estão deslocados; não são considerados como deveriam ser".

Há uma obsessão, o Estado quer ser omnisciente, omnipresente, em todas as lógicas sociais, nos nossos comportamentos. Não gosto de um Estado que interfira no meu comportamento em nome de outro e em favor de outro, eu quero apenas que me dê um respaldo, mas que não me atrofie com regulamentação, com cartões, com ficheiros, com normas perfeitamente disparatadas e desnecessárias.

Há coisas em que, mais do que a lei, é importante a ética social. Eu não estou a ver, pelo facto de haver uma lei - certamente com muitos artigos, com muitas alíneas, com muito emaranhado de preceitos, como é habitual na proliferação legislativa em Portugal – que isso vá estimular muito os cuidadores informais. Vai-lhes atrapalhar a vida, certamente.

A recente legalização da eutanásia representa um risco acrescido, em termos de pressão social, para pessoas que se podem sentir um peso para as suas famílias? Estamos a sugerir que as pessoas desistam de viver?

Eu não conheço ainda o projeto de lei aprovado e espero que corra todas as suas fases legislativas e tenho esperança que não vá para a frente. Mas esta ideia, de aliás fazer coincidir no tempo, embora esse é aspeto menos doutrinário, mas mais circunstancial; de não ter havido a decência, eu repito: a decência de não discutir e aprovar no Parlamento português por deputados que estão lá em nome do povo, para uma questão que a maior parte dos partidos nem sequer pôs nos seus programas eleitorais quando se sujeito ao sufrágio eleitoral, no momento da pandemia, no momento em que estavam a morrer muitos idosos e não só, e outros a ficar com enormes sequelas - esta ideia de ser natural a possibilidade da eutanásia em situação de grande dor e sofrimento, vem apenas fazer invadir o campo da vida de uma cultura de morte.

Os velhos podem ser eutanasiados, os velhos podem ser descartados, as pessoas mais velhas podem ser colocadas numa instituição onde não conhecem ninguém, o velho pode passar do hospital A em Lisboa para o hospital B no Algarve, para morrer no Algarve ainda por cima mais longe das famílias.

Nesta questão da pandemia o que eu vejo ao nível político - atenção, ao nível político - vejo muita estatística, muitos números. Os telejornais são números do princípio até ao fim. Vejo pouco as pessoas. Manda-se uma pessoa para a Madeira, vai num avião para depois morrer no Funchal como aconteceu!

Há um preceito na Constituição que diz que a vida humana é inviolável; ora isto não tem duas leituras. E, portanto, eu não sou jurista, nem constitucionalista, mas creio que o preceito é absolutamente claro. E já agora sobre esse ponto há um argumento que também era muito ouvido na questão do aborto: na eutanásia há muita gente a dizer eu é que determino que quero ser eutanasiado perante determinado tipo de circunstâncias ou não. Eu percebo isso do ponto de vista de acabar com a vida, o suicídio, embora isso seja dramático. Mas atenção, a eutanásia exige funções objetivamente profissionais, de clínicos e outros agentes da saúde, designadamente.

Uma pessoa não se eutanasia por si própria, mas depende de outro. E, portanto, dizer eu é que decidido, está bem decide, mas está a pedir a outra pessoa que fez o juramento como médico que em vez de curar e não podendo curar em vez de cuidar, provoque a cessação ou o fim da própria vida.

Há outra questão que está a marcar muito a sociedade que é o processo de vacinação contra a Covid -19, visto como um sinal de esperança. Como tem visto a forma como tem decorrido este processo?

Acho que há muito mediatismo político. Custa-me a ver membros do Governo a irem a qualquer esquina para uma primeira vacina. Ou é a dos bombeiros, ou é a dos policias, ou é do Algarve, ou é a do Alentejo; acho que devia haver um bocadinho de decoro nesta questão.

Depois, há aspetos relacionados a meu ver com algumas debilidades dos contratos da Comissão Europeia com as farmacêuticas. É pena, mas pronto aí Portugal está a sofrer como os outros países as consequências de redução de entrega das vacinas.

E creio que também o processo, a hierarquia, a prioridade das vacinas já teve muitos ziguezagues e alguns eram manifestamente evitáveis, como as pessoas mais velhas entre as mais velhas. Pois se 90% das pessoas que já morreram ou que estiveram numa situação muito gravíssima são pessoas velhas e sobretudo a partir dos 80 anos, essas é que deviam ter sido mesmo as primeiras a ser vacinadas.



Esse é que tem sido o tema da nossa conversa...

Exatamente, mas isso entra pelos olhos dentro. Não vejo de outra maneira que possa ser. Porque aí olhe, tanto se fala das estatísticas, de números; esta estatística é absolutamente poderosa para perceber qual deveria ser a prioridade.

E já agora um outro ponto que não está relacionado com as vacinas, mas que me parece absolutamente relevante, que é a logica do confinamento atual que deve sobretudo responder a uma questão que é: evitar aglomerações ou ajuntamento de pessoas, porque hoje em dia, ao contrário de março do ano passado as pessoas todas são obrigadas a usar máscara, e muito bem, estão mais habituadas a aspetos de higiene que provavelmente até não estariam antes. E, portanto, o que se tem de evitar é isso. Eu não percebo porque é que determinado tipo de pequenos negócios, onde não há ajuntamentos nenhuns, não podem estar abertos, ou por exemplo livrarias, ou por exemplo cabeleireiros.

Isto significa que não aprendemos com o primeiro confinamento?

Não, aprendemos. Mas uma questão é aprender, outra questão é cometer erros noutro contexto. Quando há umas semanas, ainda antes deste confinamento generalizado, foi decretado que os supermercados estavam abertos até às 13h00 aos sábados e aos domingos; isto é uma medida completamente disparatada porque, exatamente, provocou um ajuntamento muito grande de pessoas, porque as horas de possibilidade de se fazer compras era mais reduzida.

O que é certo é que isso vai provocar uma morte de muitas unidades empresariais pequenas. Não há saúde da economia sem tratarmos da pandemia; é absolutamente verdade e eu concordo, completamente. Mas acontece que isto tem um limite: é que se pode depois recuperar a economia exceto aquilo que morreu na economia. E o que morre muitas vezes na economia são pequenos negócios familiares, de vizinhança ou de proximidade como há pouco já falamos.

E até também, nesse sentido, os velhos são mais prejudicados, porque os velhos que vivem sós e que não estão institucionalizados tem mais dificuldade em ir a grandes superfícies, estão habituados a ir à loja ao lado de sua casa. Mas tudo está feito para quem usa smartphones, quem usa ipad, quem tem computadores, quem tem telefones notáveis e quem tem capacidade de locomoção normal. Se nós formos dissecar muitas das medidas também aí os velhos estão deslocados; não são considerados como deveriam ser.