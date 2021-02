Vila Real. Duplicaram os pedidos de apoio junto da Cáritas

Os pedidos de apoio junto da Cáritas de Vila Real duplicaram. O bispo diocesano apela “à ajuda de todos os cristãos” neste tempo da Quaresma.

D. António Augusto Azevedo diz à Renascença que “há mais famílias afetadas pelas consequências da pandemia, seja pelo desemprego, seja por perda de rendimentos, que não permitem fazer face às necessidades”.

Os pedidos “estão relacionados basicamente com a alimentação, mas também com outro tipo de despesas mais ou menos permanentes… como são as rendas, as faturas da água, da luz e do gás, além de outro tipo de necessidades”.

Nesta altura, são apoiadas mais de mil famílias, mas os “meios financeiros habitualmente disponíveis já não chegam”, pelo que o bispo de Vila Real “apela a todos os cristãos para que reforcem as suas ajudas e os seus donativos”.

Segundo D. António Augusto Azevedo, neste momento, os apoios estabelecidos em programas variados com o “Estado não são suficientes para todas as necessidades que foram surgindo”, pelo que reforça o apelo a que “as renuncias quaresmais possam ser aproveitadas para reforçar a ajuda e os donativos à Cáritas”.

O bispo reconhece que a “Quaresma deste ano será muito especial, face ao contexto de pandemia,” e terá que ser um período em que para além de toda a sua dimensão espiritual - “de caminhada interior de conversão - tem de ter uma forte componente de fraternidade”.

“Tem de ser uma Quaresma num caminho mais fraterno, num caminho mais solidário face a este quadro que estamos a viver”, sublinha.