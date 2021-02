O voluntariado à distância de um telefonema

Para combater o isolamento social, a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CAES) decidiu relançar o movimento "Voz Solidária: ligue a quem mais precisa".



Esta iniciativa solidária, que tinha sido desenvolvida no período do Natal, tem como objetivo incentivar os portugueses a serem voluntários e a fazerem companhia a quem mais precisa.

Na prática, todos podem ser solidários e telefonar a quem pede ajuda. Carla Ventura, vice-pesidente da CAES, refere que “toda a gente pode ser voluntária”, pois “o voluntariado é uma expressão pura da solidariedade”.

A responsável diz à Renascença que “qualquer pessoa que entenda, pode a qualquer momento telefonar “e recorda que “quando alguém se sente sozinho por vezes se lembra de que há outros que podem estar muito mais sozinhos”.

“O voluntariado e a ação de voluntariado e a possibilidade de fazer companhia está à distância de um telefonema”, sublinha.

O relançar deste movimento “Voz solidária: ligue a quem mais precisa” foi precipitado pela dinâmica conseguida aquando do Natal em que “foram registadas quase seis mil pessoas no "site" e foram feitos mais de 25 mil minutos de conversa”. Depois desta experiência, a CAES recebeu “vários e-mails a perguntar se não seria retomada a iniciativa; se não poderiam voltar a contactar pessoas com quem tinham falado no Natal porque acreditavam que, neste momento, estariam sozinhas”.

"Não definimos um tempo limite e vamos manter a iniciativa enquanto ela fizer sentido, sendo obviamente indexada ao período de confinamento."

Por uma questão de proteção de dados, a CAES não ficou com o registo de "quem a quem se liga” mas de acordo com Carla Ventura “houve chamadas a demorar mais de uma hora e foi possível por a falar pessoas de Faro com pessoas de Bragança” o que ajudou a perceber também “esta era uma iniciativa que poderia fazer sentido dar-lhe alguma continuidade”.

Carla Ventura relembra que “através da vozsolidaria.pt; qualquer pessoa pode registar-se ou registar alguém para receber uma chamada de um voluntário”. “E se quiser ser voluntário, se quiser oferecer a sua voz amiga àqueles que mais precisam, basta ligar para o número 96 217 1780”, remata.