Proteção Civil alerta para cheias rápidas em zonas urbanas

A passagem da depressão Karim já se faz sentir com mais intensidade em Portugal Continental. Até ao momento há a registar 166 ocorrências.

Segundo Sérgio Trindade, adjunto de operações da Proteção Civil, 40 ocorrências foram entre as 00h00 e as 8h00 e as restantes 122 até às 11h00.

Deste total, 66 estão relacionados com quedas de árvores, de ramos e de estruturas, causadas pelo vento forte.

Estas ocorrências se têm registado um pouco por todo o país, com mais incidência nos distritos de Aveiro, Coimbra, Guarda e Viana do Castelo.

Até ao momento, não há vítimas ou danos significativos.

O mesmo responsável deixa um alerta. Nas próximas horas a chuva vai-se intensificar, podendo originar “cheias-relâmpago” especialmente nos meios urbanos. Acrescentou que situações de cheias poderão também ocorrer em zonas historicamente afetadas pelo fenómeno, como Águeda (distrito de Aveiro), o rio Vez (Viana do Castelo), e nas bacias hidrográficas dos rios Minho, Lima (Viana do Castelo) e Sorraia (Santarém).

"As bacias hidrográficas de todo o país já se encontram a níveis bastante elevados, portanto a precipitação forte e persistente vai tornar as bacias hidrográficas com a sua capacidade no limite", alertou Sérgio Trindade, o que, com as descargas, poderá provocar inundações.

De momento há "três tipos de alerta: agitação marítima forte na costa ocidental, o vento forte", e ainda "a precipitação forte e persistente, que começa na zona litoral mais a norte e centro, mas que depois se estenderá a todo o país, ao longo do dia".

O adjunto de operações adiantou ainda a possibilidade de queda de neve em locais com altitude superior a 1000 metros, no final do dia de domingo.

O IPMA prevê para hoje chuva, vento e agitação marítima forte: chuva, por vezes forte, no litoral Norte e Centro, estendendo-se ao restante litoral oeste a partir do final da manhã, e gradualmente às restantes regiões; vento moderado a forte (30 a 50 km/h) do quadrante sul, por vezes com rajadas até 90 km/h, podendo atingir os 100 km/h no litoral Norte, e forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 110 km/h.



Para domingo está prevista uma melhoria gradual do estado do tempo. “O período da noite e manhã ainda poderá ter precipitação, por vezes forte, na parte Leste do território, também junto à fronteira e no Sotavento Algarvio, mas de resto será um dia com um regime de aguaceiros que irão gradualmente diminuindo de intensidade e frequência, embora pontualmente possa ocorrer queda de granizo ou trovoada isolada”, esclareceu à Renascença o meteorologista Bruno Café.