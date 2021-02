Chuva, inundações e queda de árvores. As imagens de um sábado de temporal

Pedro Araújo adiantou que o balanço de 12 horas - entre as 8h00 e as 20h00 - indica que no distrito de Lisboa registaram-se 399 ocorrências, seguindo-se os distritos de Leiria (76) e Setúbal (67).

"Não temos conhecimento de nenhuma vítima associada às condições meteorológicas adversas", referiu o responsável da ANEPC, ao avançar que a grande maioria das situações verificadas foram de danos em edifícios e veículos, assim como inundações.