Presidente Biden deve ir ao Texas após declarar estado de emergência

O presidente dos EUA declarou o estado de emergência no estado do Texas para assim fazer chegar a ajuda federal mais rapidamente. Uma tempestade de neve e com temperaturas negativas já fez vítimas e deixou milhões sem água potável e eletricidade.

Até agora, as autoridades, que recomendam às pessoas para não saírem à rua, confirmam 24 vítimas mortais.



Mas segundo uma contagem do jornal “The Washington Post”, desde domingo já morreram 47 pessoas.

Joe Biden tem uma visita agendada ao Texas já na próxima semana. “Se puder fazê-lo sem criar um fardo para a população, planeio ir”, assegurou, citado pela agência Reuters.

“Tal como disse quando concorri, serei o Presidente de todos os americanos”, frisou Biden, que em novembro ganhou as eleições sem ter vencido no Estado do Texas. O sucessor de Donald Trump tinha já garantido que não deixaria para trás aqueles que não votaram nele.



“O que mais me preocupa é assegurar que as pessoas conseguem estar aquecidas”, admitiu o diretor da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), Bob Fenton, em entrevista à CBS, apelando à população sem aquecimento que se dirija a abrigos.



As temperaturas negativas extremas afetaram mais o estado texano, mas também Louisiana e Mississipi.