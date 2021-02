Ordem de confinamento em Toronto alargada até 8 de março

Veja também:

Toronto, a maior cidade do Canadá, decidiu prolongar o confinamento até 8 de março, devido à propagação das novas variantes do coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19.

A Ministra da Saúde do Ontário, Christine Elliott, afirmou que esta é uma decisão difícil mas necessária.

Eileen de Villa, oficial médica de saúde de Toronto, pediu ao Governo provincial esta semana para prolongar a ordem de permanência em casa e encerramento de serviços, afirmando que nunca esteve tão preocupada com o futuro por causa das novas variantes do coronavírus.

O autarca apoiou o pedido e disse que queria que este fosse o último confinamento.

As restrições na cidade tiveram início a 23 de novembro, após uma segunda vaga de infeções ter atingido a província.

Os cientistas dizem que a variante do Reino Unido encontrada em Ontário se espalha mais facilmente e é provavelmente mais mortal, mas até agora as vacinas existentes parecem ser eficazes contra ela.

O Canadá tem tido escassez de vacinas até esta semana. O Governo federal espera receber seis milhões de doses antes do final de março e mais de 20 milhões de doses em abril, maio e junho.

As escolas acabaram de reabrir em Toronto esta semana e as lojas de venda a retalho tinham sido programadas para reabrir no dia 22.

"Eu sei que estamos cansados. Sei que todos nós nos sacrificámos muito. Mas há esperança no horizonte. O Governo federal garantiu-nos que as vacinas, de que necessitamos desesperadamente, estão a caminho", disse o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford.