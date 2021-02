Gripe das aves: Rússia deteta primeiros casos de H5N8 em humanos

A Rússia detetou os primeiros casos de transmissão para seres humanos da variante H5N8 da gripe das aves.

Os infetados com o vírus são sete trabalhadores de uma exploração aviária, localizada no sul do país.

Os funcionários ficaram contaminados em resultado de um surto ocorrido no passado mês de dezembro.

“Os sete trabalhadores estão todos bem, agora”, disse a responsável pela agência de segurança alimentar, Anna Popova.

A mesma fonte diz que foram tomadas medidas para conter a propagação do surto e que não há indícios de transmissão do vírus entre seres humanos.

O caso foi reportado pelas autoridades russas à Organização Mundial de Saúde (OMS).