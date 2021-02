​EUA deportam ex-guarda de campo de concentração nazi

Um antigo guarda nazi, de 95 anos, foi este sábado deportado dos Estados Unidos, onde viveu nas últimas décadas, para a Alemanha.



Friedrich Karl Berger foi expulso dos EUA depois de duas decisões judiciais que confirmaram a sua participação “na perseguição patrocinada pelos nazis”.

Depois da II Guerra Mundial, Friedrich Karl Berger deixou a Alemanha e refez a sua vida do outro lado do Atlântico. Atualmente, vivia no estado norte-americano do Tennessee.

Em fevereiro do ano passado, um juiz de Memphis decretou a deportação do antigo guarda nazi que trabalhou no campo de concentração de Neuengamme, nos arredores de Hamburgo.