Rochele Nunes está na final de +78 kg e garante medalha em Telavive

Rochele Nunes garantiu uma medalha no Grand Slam de Telavive, competição em que vai disputar hoje a final da categoria de +78 kg, diante da francesa Romane Dicko.

A portuguesa, 12.ª na qualificação olímpica, venceu três combates até chegar à final, com a cazaque Camila Berlikash (69.ª), com a alemã Jasmin Grabowski (22.ª) e com a brasileira Maria Altheman (terceira), todos por 'ippon'.

A judoca do Benfica, de origem brasileira, que passou a representar a seleção portuguesa no início de 2019, juntamente com a também internacional Bárbara Timo (vice-campeã de -70 kg), defrontará na final uma adversária (10.ª do ‘ranking’ olímpico) com quem nunca lutou.

Rochele chega a Telavive depois de ter conquistado em novembro a medalha de bronze nos Europeus de Praga, num ano de competição reduzida devido à pandemia da covid-19, enquanto Romane Dicko é a campeã europeia em título, e venceu já em janeiro o Masters de judo.

Em Telavive, com a prata garantida, o equivalente a 700 pontos na qualificação olímpica, Rochele Nunes, não sendo favorita, tentará chegar ao ouro, o que significa 1.000 pontos na qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

A judoca está numa posição elegível no apuramento (12.ª nos +78 kg), e faz parte do grupo de oito judocas portugueses – Catarina Costa, Joana Ramos, Telma Monteiro, Bárbara Timo, Patrícia Sampaio, Anri Egutidze, Jorge Fonseca - em zona de qualificação.