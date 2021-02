Paulo Sérgio. “Foram dois presentes” ao Sporting

O treinador do Portimonense lamenta os “dois presentes” oferecidos ao Sporting em Alvalade.

Paulo Sérgio considera que o resultado (0-2) foi “extremamente penalizador”.

No início, diz o técnico algarvio, conseguiram tirar “a profundidade ao Sporting.

“A lição estava estudada e bem interpretada, mas demos dois presentes que dificultaram a tarefa. Deitámos tudo a perder”, referiu.

Paulo Sérgio acrescentou que na segunda parte equilibraram o jogo, “mas o golo não saiu e o sporting ficou confortável, a controlar”.

O treinador elogiou ainda os seus atletas porque “trabalharam muito em condições climatéricas difíceis”.

A equipa está numa posição difícil na tabela, mas Paulo Sérgio acredita na manutenção.

“Acreditando no trabalho, olhamos para o futuro com crença. Está tudo embrulhado, as equipas estão muito iguais e muito competitivas. Temos de ir à procura nos pontos que nos fazem falta”, refere.